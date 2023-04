Sorben kämpfen im digitalen Zeitalter für Sichtbarkeit

Frauen der Chorgemeinschaft Concordia singen in schwarzen Trachten am Ostersonntag vor der evangelischen Kirche im Spreewaldort Burg.

Der Bund Lausitzer Sorben (Domowina) will künftig mehr Mitteilungen nur auf Sorbisch versenden. Die Empfänger können bei Bedarf zum Übersetzen die App Sotra nutzen - einen Sorbisch- Übersetzer, teilte die Domowina am Donnerstag in Bautzen mit. „Wir kämpfen im digitalen Zeitalter für mehr Sichtbarkeit“, sagte Domowina-Referent Clemens Schkoda. Dafür gelte es auch, alle technischen Möglichkeiten zu nutzen. „Inzwischen sind diese so gut, dass es problemlos möglich ist, ganze Texte in Sekundenschnelle ins Deutsche zu übersetzen.“