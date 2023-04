Animal Rebellion protestiert am Sitz des Bauernverbands

Berlin. Die Tierschutzorganisation Animal Rebellion hat am Freitagmorgen eine Aktion vor dem Sitz des Deutschen Bauernverbandes in Mitte durchgeführt. Fünf Aktivisten des Bündnisses, teils in kühkostümen, kletterten auf das Gebäude und entrollten ein Transparent, auf dem die Viehhaltung im Allgemeinen für die Klimakrise mitverantwortlich gemacht wird.

Einen Schauprozess inszenierte Animal Rebellion gegen Vertreter der Lebensmittelindustrie.

Foto: Dennis Meischen

Als Teil der Demonstration hielten Mitglieder von Animal Rebellion einen inszenierten Gerichtsprozess gegen Organisationen der Lebensmittelindustrie, wie den Deutschen Bauernverband und Schokoladenhersteller Milka, ab. Außerdem fixierten sich zwei Aktivisten auf dem Dachvorsprung der Bauernverbands-Zentrale mit Fahrradschlössern.

Bei Animal Rebellion handelt es sich um eine mittlerweile eigenständig agierende Abspaltung der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion (XR). Wie diese sieht sich Animal Rebellion als ein Bündnis der friedlichen Demonstration und des zivilen Ungehorsams. Die Tierschutzorganisation streitet seit 2019 mit Protestcamps, Inszenierungen und aufsehenerregenden Aktionen für ein Ende der landwirtschaftlichen Tierhaltung und der Fischindustrie und für den Übergang zu einem „nachhaltigen, pflanzenbasierten Ernährungssystem“.

Animal Rebellion ist eine Splittergruppe von Extinction Rebellion und setzt sich explizit für mehr Tierwohl ein.

Foto: Dennis Meischen

Animal Rebellion will auf Artensterben aufgrund des Klimawandels hinweisen

Tierhaltung und Fischindustrie werden in diesem Sinne als maßgeblich mitverantwortlich für die Klimakrise und den ökologischen Notstand angesehen. Die neuste Aktion in Mitte fand nun im Rahmen der „Frühlings-Rebellion“ der großen Schwester XR statt.

Tierschützer des Extinction Rebellion-Ablegers prangern den Umgang mit Nutztieren in der Lebensmittelindustrie an.

Foto: Dennis Meischen

Die Aktivisten fordern ob des voranschreitenden Klimawandels und seiner Folgen für die Artenvielfalt von der Bundesregierung die Ausrufung eines „Biodiversitätsnotstandes“ und die Einberufung eines „Bürger*innenrates“, um Maßnahmen für eine Lösung der Energie- und Umweltkrise zu entwickeln.

Mit Transparenten und Bannern veranschaulichten die Aktivisten ihre Forderung nach Tierwohl und mehr pflanzlichen Ernährungsweisen.

Foto: Dennis Meischen

„Da die Frühlings-Rebellion in diesem Jahr im Zeichen des Artensterbens steht, war klar, dass wir von Animal Rebellion uns daran beteiligen werden“, so eine Aktivistin gegenüber der Berliner Morgenpost. Die Tierschützer werden am Sonnabend auch an der gemeinsamen Demonstration „Notstand Biodiversität“ mit Greenpeace und Nabu vor der Bayer-Zentrale in Wedding teilnehmen und von dort bis vor den Sitz des Bundesumweltministeriums an der Stresemannstraße ziehen.