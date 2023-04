69-Jähriger in Bankfiliale angegriffen und schwer verletzt

Ein Mann hat einen 69-Jährigen in einer Bankfiliale körperlich angegriffen und schwer verletzt. Ein Zeuge hatte die Tat am späten Mittwochabend auf seinem Spaziergang am Hackeschen Markt in Berlin-Mitte beobachtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 43-Jährige habe beobachtet, wie der mutmaßliche Täter in dem Vorraum der Bank „mehrfach gegen den Kopf eines am Boden liegenden Mannes tritt“, twitterte die Polizei. Er wählte daraufhin den Notruf. Der 69-Jährige erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen am Kopf und im Gesicht und kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe demnach nicht.