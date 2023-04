Füchse-Chef Hanning bleibt Trainer des 1. VfL Potsdam

Handball-Funktionär Bob Hanning wird auch in der kommenden Saison den Zweitligisten 1. VfL Potsdam trainieren. Wie der Bundesliga-Spitzenclub Füchse Berlin am Donnerstag mitteilte, wird die Kooperation beider Clubs fortgesetzt und Geschäftsführer Hanning weiter ehrenamtlich als Chefcoach der Potsdamer arbeiten.

Potsdam. Handball-Funktionär Bob Hanning wird auch in der kommenden Saison den Zweitligisten 1. VfL Potsdam trainieren. Wie der Bundesliga-Spitzenclub Füchse Berlin am Donnerstag mitteilte, wird die Kooperation beider Clubs fortgesetzt und Geschäftsführer Hanning weiter ehrenamtlich als Chefcoach der Potsdamer arbeiten.

„Wir haben vor zwei Jahren einen gemeinsamen Weg eingeschlagen, der sich bis jetzt als sehr erfolgreich für die Entwicklung des VfL Potsdam, aber auch für die Entwicklung der jungen Spieler erweist. Trotz der hohen zeitlichen Belastung bekomme ich genauso viel Energie von den Jungs geschenkt, die ich auch dafür aufbringen muss“, wurde Hanning in einer Mitteilung der Füchse zitiert.

Unter Hanning war Potsdam in die zweite Liga aufgestiegen. Seit 2021 ist der 55-Jährige neben seinen Aufgaben bei den Füchsen auch als Coach in Potsdam aktiv. „Wir wissen um seine Doppelbelastung als Trainer bei uns und Geschäftsführer der Füchse Berlin, und deshalb ist sein Engagement nicht hoch genug einzuschätzen. Was er in seiner Freizeit ehrenamtlich für den VfL Potsdam leistet, bekommen andere nicht in Vollzeit hin“, sagte Potsdams Geschäftsführer Frank von Behren.