Vorstellung der Entwicklung politisch motivierter Straftaten

Innenminister Michael Stübgen (CDU) stellt am Donnerstag (10.00 Uhr) vor, wie sich die Zahl politisch motivierter Straftaten in Brandenburg im vergangenen Jahr entwickelt hat. Nachdem im Jahr 2021 mit 3661 Fällen bereits der höchste Stand seit 20 Jahren erreicht wurde, wird in diesem Jahr eine noch höhere Zahl dieser Straftaten erwartet.