BR Volleys mühen sich im Halbfinale zum 3:1-Sieg gegen Düren

Die Berlin Volleys sind erfolgreich ins Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft gestartet. Im ersten Spiel der Serie „Best of Five“ bezwang der Titelverteidiger die SWD powervolleys Düren mit 3:1 (16:25, 25:17, 25:23, 25:22). Vor 5178 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle trat der Favorit aus der Hauptstadt über weite Strecken allerdings alles andere als souverän auf. Die zweite Begegnung beider Mannschaften findet bereits am Samstag in Düren statt.