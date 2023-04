Philharmoniker: Patenschaft für Orchester aus Ukraine

Die Berliner Philharmoniker übernehmen die Patenschaft für das Kyiv Symphony Orchestra und das Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Sie sollen in diesem Rahmen bei der Organisation von Auftrittsmöglichkeiten und der Beschaffung von Instrumenten unterstützt werden, wie die Stiftung Berliner Philharmoniker am Mittwoch mitteilte. Die Musiker aus der Ukraine sind bereits im vergangenen Jahr auf Einladung der Stiftung in der Philharmonie Berlin aufgetreten. Daraus habe sich ein regelmäßiger Kontakt entwickelt, verbunden mit dem Wunsch nach einer engeren Zusammenarbeit.