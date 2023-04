Mitmachen beim Brandenburg-Tag: Akteure werden gesucht

Ob mit Kultur, mit Leckereien, als Verein oder Firma: Wer den Brandenburg-Tag im September in Finsterwalde mitgestalten will, kann sich dafür noch anmelden. Hunderte, die dabei sein wollten, hätten sich bereits gemeldet, sagte der Leiter des Landesmarketings Brandenburg, Thomas Braune, am Mittwoch. Aufgerufen seien unter anderem örtliche Initiativen, die sich auf dem Fest präsentieren wollen - aber auch Künstler und Caterer. Die Sängerstadt in der Lausitz lädt am 2. und 3. September zum Brandenburg-Tag ein.