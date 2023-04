Nach Palästinenser-Demo weitere Videoauswertung

Nach einer Palästinenser-Demonstration steht die Berliner Polizei in der Kritik, weil sie die Versammlung nicht gestoppt hat. Dafür sieht die Behörde keinen Grund. Sie wertet aber weiter Videomaterial aus.

Berlin (dpa/bb). Nach einer Palästinenser-Kundgebung in Berlin ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben bislang in einem konkreten Fall. Das Verfahren richte sich gegen einen unbekannten jungen Mann wegen des Verdachts der Volksverhetzung, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit. Der Mann soll kurz nach dem Skandieren eines Liedes, das viele Teilnehmer der Demonstration sangen, laut gegen Juden gehetzt haben. Nach den Angaben werden Aufnahmen der Polizei und weitere Videos zu der Veranstaltung nochmals durch Dolmetscher ausgewertet und überprüft. Über die Ergebnisse werde die Berliner Staatsanwaltschaft informiert.

Die Demonstration am vergangenen Samstag hat bundesweit große Empörung ausgelöst, weil dort nach Angaben von Beobachtern israelfeindliche und antisemitische Parolen gerufen worden sind. Mehrere Menschen erstatteten Anzeige, darunter der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), Volker Beck. Die Organisation democ stellte nach eigenen Angaben Videomaterial von der Kundgebung in Neukölln und Kreuzberg ins Netz. Die Polizei steht in der Kritik, weil sie die Demonstration Kundgebung nicht gestoppt hat.

Aus Sicht der Behörde bestand dafür kein Anlass. Die Übersetzung der von dem Dolmetscher wahrgenommenen Sprechchöre habe keine strafbewehrten Inhalt ergeben, hieß es. Gleichwohl sei der Versammlungsleiter „über den gesamten Einsatzverlauf zur Mäßigung“ aufgerufen worden. Dieser Aufforderung sei der Mann auch nachgekommen und habe regelmäßig an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in deutscher und arabischer Sprache appelliert.

Berlins Bürger- und Polizeibeauftragter Alexander Oerke erklärte in der RBB-Abendschau (Montag), es liege im Ermessen des Einsatzleiters, einzuschreiten. Dabei sei auch zu bedenken, welche Folgen dies haben könnte, etwa wenn die Stimmung aufgeheizt sei, erklärte Oerke mit Blick auf mögliche Ausschreitungen. Denkbar sei dann auch, später zu ermitteln und Straftäter zur Verantwortung zu ziehen.

Nach Angaben der Polizeisprecherin hatte eine Einzelperson die Demonstration angemeldet. Kritiker vermuten jedoch, dass das Netzwerk Samidoun oder die radikale Palästinenserorganisation PFLP (Volksfront zur Befreiung Palästinas) den Protest organisiert hat oder zumindest beteiligt war.

Politiker von SPD, FDP und Union forderten in der „Welt“ die Prüfung eines Verbots der Palästinenserorganisation PFLP. Es spreche „viel für die Notwendigkeit eines Betätigungsverbots in Deutschland durch die Bundesinnenministerin“, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Stephan Thomae, sagte: „Die Vorkommnisse machen einmal mehr deutlich, dass die Aktivitäten der PFLP und ihrer Proxy-Organisationen in Deutschland unterbunden werden müssen.“

Auch die SPD-Bundestagsfraktion hält strengere Maßnahmen für nötig: „Verbote von Äußerungen, Symbolen und Aufrufen gegen Israel sowie Verbote gegen mutmaßlich beteiligte extremistische Organisationen sollten ebenso genauer geprüft werden wie das konkrete Umfeld dieser Proteste“, teilte Dirk Wiese, stellvertretender Fraktionsvorsitzender mit.