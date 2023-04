Erste Bewerbung um Vorsitz bei den Brandenburger Grünen

Für den Co-Vorsitz bei den Brandenburger Grünen gibt es eine erste Bewerbung: Als Kandidatin für die Nachwahl beim Parteitag am 29. April in Potsdam habe sich Hanna Große Holtrup beworben, bestätigte ein Parteisprecher am Dienstag. Dies sei bislang die einzige Bewerbung für dieses Amt.