Spargelbauern beklagen Wettbewerbsdruck durch Importware

Spargelbauern in Brandenburg beklagen zum Auftakt der Saison einen hohen Kostendruck und fürchten die billigere Konkurrenz aus dem Ausland. „Wir kämpfen mit der Importware“, sagte der Vorsitzende des Beelitzer Spargelvereins, Jürgen Jakobs, am Dienstag in Beelitz. Seit der Einführung des Mindestlohns in Deutschland, der in dieser Saison zu Buche schlägt, sei es schwerer, Spargelanbau wirtschaftlich zu betreiben.