Eastsides Mittelham: Aus im Achtelfinale

Xinxiang/Berlin (dpa/bb). Nina Mittelham vom deutschen Tischtennis-Meister TTC Berlin Eastside hat beim WTT Champions-Turnier im chinesischen Xinxiang den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Die 26-Jährige verlor ihr Achtelfinalspiel am Dienstag gegen die Japanerin Hina Hayata klar mit 0:3 (6:11, 3:11, 3:11). Für die Wahlberlinerin bedeutete das Erreichen der Top 16 aber immerhin 11.000 US-Dollar Preisgeld und 90 Weltranglisten-Punkte.

Am Mittwoch ist Mittelhams Vereinskollegin Xiaona Shan ebenfalls in der Runde der besten 16 gegen die Weltranglisten-Siebente Chen Xingtong aus China gefordert. Die Sieger in den beiden Einzelkonkurrenzen der Damen und Herren kassieren bei dem mit 800.000 USD Gesamtpreisgeld dotierten Turnier 35.000 Dollar und 1000 WRL-Punkte, die Finalspiele werden am Samstag ausgetragen.