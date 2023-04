Kind stark alkoholisiert aufgegriffen: Polizei ermittelt

Ein 13-jähriges Mädchen ist in Erkner (Landkreis Oder-Spree) stark alkoholisiert an der Stadthalle aufgefunden worden. Sie habe sich am Karfreitag in hilfloser Lage befunden und sei wegen des Verdachts des Alkoholmissbrauchs in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Ostermontag. Den Atemalkoholwert des Kindes wollte der Sprecher nicht nennen.