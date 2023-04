Berlin: Antisemitische Parolen gerufen - Empörung über Demo

Berlin. Eine antiisraelische Demonstration mit judenfeindlichen Rufen in Berlin hat Empörung ausgelöst. Der israelische Botschafter Ron Prosor schrieb auf Twitter: "Diese Schwachköpfe missbrauchen Deutschlands Freiheiten und rufen ohne Hemung (sic!) zur Vernichtung Israels und der Juden auf. Sie missachten die demokratischen Werte in Deutschland und überschreiten nicht nur jede mögliche rote Linie, sondern 'spucken auch in den Brunnen, aus dem sie trinken'."

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer kritisierte den Protest. "Beschämend, dass sowas in Deutschland möglich ist. Wehret den Anfängen - erst recht bei Antisemitismus. Dass manche Leute Judenfeindlichkeit aus ihrer Heimat mitgebracht haben, ist völlig inakzeptabel." Er fordert, dass Verfassungsschutz, Ausländerbehörden und Polizei genau hinschauen müssen.

Der Polizeigewerkschaftler Manuel Ostermann reagierte auf den Tweet von Hauer. "Matthias Hauer hat absolut Recht. Hier ist endgültig eine rote Linie überschritten."

Demo in Berlin: Palästinenser rufen "Tod den Juden"

Bei der Demonstration waren am Ostersamstag Hunderte Menschen durch Neukölln und Kreuzberg gezogen. Hintergrund des Protestes waren unter anderem die Konflikte um die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem.

Bei der Demo skandierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer antisemitische Parolen. Sie riefen "Tod den Juden" und forderten die Freilassung von in Israel verurteilten Attentätern. Das zeigt ein Video, das der Verein Democ auf Twitter veröffentlichte. Auf dem Mitschnitt ist auch zu sehen, dass die Teilnehmer palästinensische Fahnen schwenkten.

Einsatzkräfte der Polizei Berlin begleiteten die Proteste. Die Polizei sei nach Angaben von Democ auch mit Dolmetschern vor Ort gewesen. Jedoch hätte sie trotz der gerufenen Israel-Hass-Parolen nicht eingegriffen.

Gegenüber dem "Tagesspiegel" berichtete ein Polizeisprecher von 500 Teilnehmern und einem störungsfreien Verlauf der Demo. Demnach seien bislang keine Ermittlungen zu strafbaren Inhalten eingeleitet worden. Die seien aber möglich, wenn Videomaterial zum Beispiel in sozialen Medien ausgewertet würde oder jemand Anzeige erstatte.

Zu dem Protest hatte unter anderem "Samidoun" aufgerufen. Es ist eine Gruppierung, die sich als Solidaritätsnetzwerk für palästinensische Gefangene bezeichnet, vom Staat Israel aber zur Terrororganisation erklärt wurde.

Berlin ist immer wieder Schauplatz von israelfeindlichen Demonstrationen. Auch im vergangenen Frühjahr waren mehrere Hundert pro-palästinensische Demonstranten durch Kreuzberg und Neukölln gezogen. Dabei wurden volksverhetzende Parolen gerufen sowie Journalistinnen und Journalisten bedrängt, beleidigt und angegriffen. Polizisten wurden mit Plakaten und Holzstangen beworfen. Die Polizei ermittelte wegen besonders schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Volksverhetzung. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte nach den antisemitischen Übergriffen angekündigt, die Straftaten konsequent zu verfolgen. Auch andere Politiker verurteilten die Demonstrationen.

Al-Kuds-Demonstration in Berlin abgesagt

Zuletzt war bekannt geworden, dass die umstrittene Al-Kuds-Demonstration in Charlottenburg auch für dieses Jahr abgesagt wurde. Die Organisatoren hätten die Anmeldung der Kundgebung mit bis zu 2000 Menschen am 15. April zurückgezogen, bestätigte ein Polizeisprecher am vergangenen Mittwoch. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet. Der Zentralrat der Juden begrüßte die Absage. "Wir sollten uns aber nicht vormachen, dass das Denken und der Hass, der dahinter steht, einfach so verschwindet", erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster.

Bei Al-Kuds-Demonstrationen in früheren Jahren hatte es israelfeindliche und antisemitische Sprechchöre gegeben, Teilnehmer trugen Plakate mit Landkarten des Nahen Ostens ohne den Staat Israel. 2020 und 2021 war die Demonstration wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Im vergangenen Jahr wurde sie ebenfalls abgesagt. Zuvor war über ein Verbot diskutiert worden. Für die Absage in diesem Jahr lag keine Begründung vor, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwei geplante Gegendemonstrationen seien noch nicht zurückgezogen.

Am Al-Kuds-Tag zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf. Hintergrund ist die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem.

