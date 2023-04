Panjari überrascht beim Saisonauftakt in Hoppegarten

Deutschlands viermaliger Championjockey Eduardo Pedroza hat beim Saisonauftakt auf der Galopprennbahn Hoppegarten für eine Überraschung gesorgt. Der gebürtige Panamese gewann am Ostersonntag mit dem 69:10 nicht im Blickpunkt stehenden fünfjährigen Wallach Panjari den mit 25.000 Euro dotierten traditionsreichen Preis von Dahlwitz (2000 Meter). Vor 9780 Zuschauern behauptete sich Pedroza sicher mit dreiviertel Längen Vorsprung gegen den sich hartnäckig wehrenden 21:10 Favoriten Best of Lips mit Martin Seidl, der auch vor 12 Monaten in diesem Rennen Zweiter war. Eindreiviertel Längen zurück komplettierte Dolomit mit Rene Piechulek die Dreierwette.