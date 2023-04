Berlin, Brandenburg: Nebel und viele Wolken am Ostersonntag

Am Ostersonntag wird es am Morgen neblig-trüb in Berlin und Brandeburg, teils mit Sichtweiten unter 150 Meter. Im Norden Brandenburgs ist es zunächst bedeckt, im Süden wird es etwas freundlicher, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntagmorgen mitteilte. Zum Nachmittag lockert es im Norden auf, während sich von Osten dichte Wolkenfelder bilden. Die Temperaturen klettern auf milde 12 bis 15 Grad.