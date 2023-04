Linken-Co-Chef für klare Verurteilung des Angriffskrieges

Mit Blick auf die Ostermärsche in Deutschland setzt Linken-Co-Chef Martin Schirdewan auf eine klare Position zum Krieg in der Ukraine. Trotz der kontroversen Diskussion zum Konflikt müsse es eine eindeutige Positionierung der Friedensbewegung insgesamt geben, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Das bedeute „internationale Solidarität“ mit der völkerrechtswidrig angegriffenen Ukraine und eine „klare Verurteilung des russischen Angriffskrieges“.

Potsdam (dpa/bb). Mit Blick auf die Ostermärsche in Deutschland setzt Linken-Co-Chef Martin Schirdewan auf eine klare Position zum Krieg in der Ukraine. Trotz der kontroversen Diskussion zum Konflikt müsse es eine eindeutige Positionierung der Friedensbewegung insgesamt geben, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Das bedeute „internationale Solidarität“ mit der völkerrechtswidrig angegriffenen Ukraine und eine „klare Verurteilung des russischen Angriffskrieges“.

Gleichzeitig kritisierte der Linken-Politiker das „einseitige Fokussieren“ der Bundesregierung auf Waffenlieferungen und Ausbildung von ukrainischen Soldaten. „Deutschland läuft Gefahr, dadurch, dass ein militärischer Tunnelblick in der Politik der Bundesregierung vorherrscht, die Alternative nicht mehr zu erkennen“, sagte er. Damit laufe Deutschland Gefahr, auch kein glaubwürdiger Partner für Verhandlungen und Vermittlungen mehr sein zu können. Das sei hochgefährlich, diese Risiken würden aber durch die Regierung nicht dargestellt. „Ich halte das für einen schweren politischen Fehler.“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Linken-Co-Chef hatte am Samstag gemeinsam mit den Brandenburger Linke-Landesvorsitzenden Katharina Slania und Sebastian Walter an einem Ostermarsch in Potsdam teilgenommen. Er rechnet mit einer insgesamt stärkeren Beteiligung bei den Ostermärschen. Die Menschen seien besorgt, dass dieser Krieg eskaliere und der Bundesregierung als politische Antwort nichts weiter einfalle, als „immer weiter Waffen in den Konflikt zu pumpen“. Gleichzeitig habe Russland angekündigt, taktische Nuklearwaffen in Belarus an der Grenze zu Polen zu stationieren. Das sei eine ganz neue Stufe atomarer Konfrontation mitten in Europa.