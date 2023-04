Hunderte Menschen bei Ostermarsch in Berlin

Menschen nehmen am Ostermarsch in Berlin-Wedding unter dem Motto «Den Frieden gewinnen – nicht den Krieg!» teil.

Mindestens 1500 Menschen haben am Samstag beim Ostermarsch in Berlin für eine weltweite Abrüstung und einen Waffenstillstand in der Ukraine demonstriert. Die Veranstalter sprachen von knapp 2000 Teilnehmern, die Polizei von 1500. „Der Krieg in der Ukraine muss so schnell wie möglich beendet werden“, rief Lühr Henken, Co-Sprecher des Bundesausschusses Friedensratschlag, den Teilnehmern vom Rednerpult aus zu. Nach dem Auftakt zogen die Demonstranten durch den Ortsteil Wedding in Berlin-Mitte. Der Bundesausschuss Friedensratschlag (Kassel) ist ein Zusammenschluss friedenspolitisch engagierter Menschen.