Zur-Mühlen-Gruppe übernimmt Wursthersteller Eberswalder

Eberswalde (dpa/bb). Die Zur-Mühlen-Gruppe in Schleswig-Holstein übernimmt den traditionsreichen Wursthersteller Eberswalder in Britz bei Eberswalde (Kreis Barnim). Der Einstieg stehe noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe, teilte die Eberswalder Gruppe am Donnerstag mit. Der Standort in Britz werde wie bisher operativ weitergeführt. Alle Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Zur Kaufsumme machte das Unternehmen keine Angaben.

Die Wurst- und Fleischproduktion in Britz reicht bis ins Jahr 1977 zurück. Im Jahr 2000 ging das Unternehmen in die Insolvenz, wurde dann aber saniert. Mittlerweile ist die Eberswalder-Gruppe nach eigenen Angaben eines der größten Unternehmen der Ernährungsindustrie in Berlin und Brandenburg mit rund 550 Mitarbeitern. Der Jahresumsatz wird mit rund 120 Millionen Euro angegeben. Jährlich stellt das Unternehmen Eberswalder demnach mehr als 300 Millionen Würstchen her. Die Zur-Mühlen-Gruppe (Böklund) ist eigenen Angaben zufolge eines der führenden Unternehmen der Fleisch- und Wurstbranche in Europa.

