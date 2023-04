Union-Stammtorhüter Rönnow vor Rückkehr nach Verletzung

Union Berlins Stammtorwart Frederik Rönnow steht nach seiner verletzungsbedingten Pause im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund vor seinem Comeback bei den Köpenickern. „Bei Freddy sieht es im Moment positiv aus. Es geht in die richtige Richtung. Morgen ist noch unser letztes Training. Ich denke, dann wissen wir ein bisschen mehr. Aber es sieht zumindest gut aus“, sagte sein Trainer Urs Fischer am Donnerstag vor der Partie beim BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der Däne ist in dieser Spielzeit einer der besten Torhüter der Bundesliga.