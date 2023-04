Polizei Cyberangriff: Hoffnung auf Ende der Störung am Donnerstag

Die Polizei Brandenburg hofft, ihre Internetseite nach dem Cyberangriff und den Online-Einschränkungen an diesem Donnerstag wieder freischalten zu können. „Wir hoffen, dass wir es vor den Osterfeiertagen hinbekommen“, sagte die Sprecherin des Polizeipräsidiums, Beate Kardels, der dpa in Potsdam. Der Schutz der Daten der Bürgerinnen und Bürger habe aber Vorrang. Seit Dienstagmorgen waren alle Online-Services der Polizei lahm gelegt. Via Internet ließen sich keine Strafanzeigen erstatten. Auch Fragen zu Bußgeld-Verfahren waren online nicht möglich.