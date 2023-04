Saleh über Koalition: Bin kein Fan, aber Bündnis ist richtig

Der SPD-Landesvorsitzende Raed Saleh hat den Koalitionsvertrag von CDU und SPD erneut verteidigt. „Ich bin absolut kein Fan einer Großen Koalition. Aber dieses Bündnis ist jetzt gerade der richtige Weg“, sagte Saleh dem „Tagesspiegel“ (Donnerstag). Nach Ansicht des SPD-Politikers trägt der Vertrag eine „eindeutig sozialdemokratische Handschrift“. Er betonte, den Ankauf von Wohnungen durch die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften vorantreiben zu wollen. „Ich will in Berlin den gleichen Anteil an städtischen Wohnungen wie in Wien - das wären 500.000 Wohnungen, also jede vierte“, sagte der 45-Jährige der Zeitung.

Berlin (dpa/bb). Der SPD-Landesvorsitzende Raed Saleh hat den Koalitionsvertrag von CDU und SPD erneut verteidigt. „Ich bin absolut kein Fan einer Großen Koalition. Aber dieses Bündnis ist jetzt gerade der richtige Weg“, sagte Saleh dem „Tagesspiegel“ (Donnerstag). Nach Ansicht des SPD-Politikers trägt der Vertrag eine „eindeutig sozialdemokratische Handschrift“. Er betonte, den Ankauf von Wohnungen durch die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften vorantreiben zu wollen. „Ich will in Berlin den gleichen Anteil an städtischen Wohnungen wie in Wien - das wären 500.000 Wohnungen, also jede vierte“, sagte der 45-Jährige der Zeitung.

Saleh verteidigte auch die geplante Einführung des Wahlpflichtfachs Religion. Er sehe darin eine Chance für muslimische Schülerinnen und Schüler, sagte der gläubige Muslim. „Ich weiß nicht, was daran falsch wäre, wenn Kinder auch mehr über ihre Religion lernen können, wenn sie das wollen“, so der SPD-Politiker. Gerade auch für muslimische Kinder wäre das eine gute Möglichkeit, mehr über ihren Glauben zu erfahren. Grundsätzlich sei Religion für ihn aber Privatsache. Zudem sei ihm wichtig, dass der Ethikunterricht in Berlin erhalten bleibe

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.