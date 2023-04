Berlin: Jarasch warnt vor Rückschritt bei Mobilitätswende

Die Fraktionschefin der Grünen, Bettina Jarasch, wechselt aus dem Mobilitätsressort als Oppositionsführerin in das Abgeordnetenhaus.

Berlin. Die Grünen fuhren bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus zwar ihr zweitbestes Ergebnis ein, regieren künftig aber wohl nicht mehr mit. Über ihre Rolle als künftige Oppositionsführerin, die Pläne der künftigen Landesregierung für die Mobilitätswende und den Zusammenhalt in der Stadt sprach die Berliner Morgenpost mit Fraktionschefin Bettina Jarasch.

Berliner Morgenpost: Frau Jarasch, CDU und SPD haben Anfang der Woche ihren Koalitionsvertrag vorgelegt, die Linken hoffen auf ein Nein der SPD-Mitglieder – Sie auch?

Bettina Jarasch: Ich hoffe es, und der Weg für Rot-Grün-Rot wäre von uns aus weiter offen. Aber ich glaube es nicht. Der schwarz-rote Koalitionsvertrag hat den Weg für die SPD-Mitglieder mit vielen Milliarden Euro und vielen schönen Worten gepflastert. Allerdings mache ich mir Sorgen darüber, wie viel aus dem Koalitionsvertrag in den kommenden drei Jahren tatsächlich umgesetzt wird.

Es wäre auch Schwarz-Grün möglich. Ist das die realistischere Variante im Falle eines Scheiterns der Mitgliederbefragung bei der SPD?

Wir haben aus unserer Präferenz für Grün-Rot-Rot nie ein Hehl gemacht und meinen das ernst. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Art wie die SPD-Spitze jetzt Porzellan zerschlagen hat und wie sie mit der bestehenden Koalition umgegangen ist, zwingt uns geradezu dazu, künftig auch andere Machtoptionen zu prüfen.

Haben Sie für sich schon analysiert, warum Sie trotz des zweitbesten Wahlergebnisses für die Grünen Ihre Wahlziele verfehlt haben?

Unser Ergebnis war sehr gut, vor allem in einem aggressiven und zugespitzten Wahlkampf. Wir haben es allerdings nicht geschafft, ins Rote Rathaus zu kommen und weiter zu regieren. Das ist zweifellos bitter. Wir haben viele Dinge, die die Zukunft der Stadt sichern, begonnen, aber nicht vollendet. Das schmerzt .

Nun hat Kai Wegner bereits angekündigt, Vorgaben für den Ausbau des Radverkehrs abzuschwächen. Fürchten Sie weitere Rückschritte?

Ja, es droht tatsächlich die Rückschrittskoalition, vor der wir gewarnt haben. Und das, obwohl der Koalitionsvertrag an vielen Stellen das fortschreibt, was Rot-Grün-Rot verhandelt hat. Es fehlen aber verbindliche Ziele. Oft handelt es sich um reine Absichtserklärungen. Rückschritte drohen sogar dort, wo man sie nicht vermuten würde.

Wo genau?

Im Mobilitätsgesetz wird der Schutz der Schwächsten in den Mittelpunkt gestellt. Das sind die Menschen, die zu Fuß unterwegs sind und Radfahrende und nicht der motorisierte Individualverkehr. Diesen Paradigmenwechsel will Kai Wegner offenbar jetzt wieder zurückdrehen, denn die Ernsthaftigkeit beim Thema Verkehrssicherheit entscheidet sich nun mal an der Frage: Wer hat Vorfahrt, wenn der Raum knapp ist – Autos oder die Schwächsten? Gerade auch mit Blick auf die Anbindung der Stadtrandlagen, die uns wichtig war, bedeutet der Koalitionsvertrag: Es wird weniger ÖPNV geben und nicht mehr. Das irritiert mich wirklich.

Was meinen Sie damit?

Ganz konkret: Es werden weit fortgeschrittene Straßenbahnpläne gestoppt – neue Strecken, die in den nächsten Jahren in Betrieb gehen könnten. Stattdessen gibt es wolkige U-Bahn-Ideen, für die es noch gar keine Planungen gibt. Straßenbahnen, die 2028 fahren könnten, werden durch U-Bahnen ersetzt, die, wenn überhaupt, erst in 20 Jahren realisiert werden können. Das bedeutet im Ergebnis weniger ÖPNV, zum Beispiel im Blankenburger Süden, wo 6000 Wohnungen gebaut werden sollen. Wenn man dort die Straßenbahnpläne stoppt, um in ferner Zukunft eine U-Bahn hinzubauen, bedeutet das, dass der ganze Pankower Norden, der schon jetzt im Verkehr erstickt, mit noch mehr Autos verstopft wird.

Nun hat die CDU sehr stark auf einen Pro-Auto-Wahlkampf gesetzt und war damit sehr erfolgreich. Ist Berlin noch nicht bereit für eine Mobilitätswende, wie Sie sie sich vorstellen?

Noch während CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner mit den Grünen und Bettina Jarasch über eine mögliche Koalition verhandelte, entschied sich die SPD, als kleinerer Partner mit der CDU regieren zu wollen.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Die CDU hat einen Pro-Auto-Wahlkampf geführt, aber was sie den Berlinerinnen und Berlinern liefern wird ist: Stau! Das Versprechen der Mobilitätswende ist doch, dass es so viele Alternativen zum Auto gibt, dass diejenigen, die wirklich darauf angewiesen sind, nicht mehr im Stau stehen. Gerade wird das Gegenteil organisiert.

Aber ist Berlin noch nicht so weit?

Im Gegenteil. Nach den aktuellen Zahlen haben noch weniger Berlinerinnen und Berliner ein eigenes Auto als je zuvor. Und der Anteil der E-Autos steigt. Also ja, die Berlinerinnen und Berliner sind so weit. Die Mobilitätswende ist auch im privaten Autoverkehr erfolgreich. Wir werden darauf drängen, dass sie nicht zurückgedreht wird. Es braucht aber an manchen Stellen ein unterschiedliches Tempo und unterschiedliche Lösungen.

Heißt das, Sie haben mit Ihrem Tempo bei der Mobilitätswende überzogen?

Die Wende ist insgesamt gewollt und wird angenommen. Aber an manchen Stadtrandlagen kommt der Bus bislang einfach zu selten und der Weg zur nächsten Haltestelle ist noch zu weit. Es geht darum Alternativen auch an den Stadtrand zu bringen, zum Beispiel Carsharing, Rufbusse und andere Lösungen. Wir müssen davon wegkommen, die Stadt in außen und innen zu spalten. Das war ein echter Rückschritt im Wahlkampf.

Bedeutet die künftige Koalition die gleiche Spaltung, nur unter umgekehrten Vorzeichen?

Der ganze Wahlkampf der CDU war ja auf Spaltung ausgerichtet. Kai Wegner sagt selbst, dass der Erfolg der CDU durch ganz viele Protestwählende zustande kam. Die CDU hat Unzufriedenheit geschürt, ein tolles Wahlergebnis geerntet, aber was bleibt, ist Unzufriedenheit. Es greift zu kurz, die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebensverhältnisse der Menschen in Berlin nur mit dem Außen und Innen der Stadt zu begründen. Alle haben das Recht auf gleichwertige Lebensverhältnisse – da wollen wir hin. Leider wurden im Wahlkampf auch die Interessen der Älteren gegen die der Jüngeren ausgespielt. In der Corona-Pandemie haben die Jüngeren aus Rücksicht vor dem Schutz der Älteren viele Einschränkungen hingenommen. Ich finde, jetzt ist die Zeit, etwas davon zurückzugeben.

Das Klimaschutz-Kapitel des Koalitionsvertrages umfasst genau eine Seite, gleichzeitig verspricht die künftige Landesregierung ein Milliardenprogramm für den Klimaschutz. Haben Sie eine Idee, wie die Koalition es schaffen will, die Klimaziele schneller zu erreichen, wie sie es ebenfalls verspricht?

Die eine Seite Klimaschutz ist entlarvend. Ich finde es gut, dass mehr Geld für Klimaschutz zur Verfügung gestellt wird. Das wird aber nicht genügen. Ich erwarte von der nächsten Regierung, dass sie da hingeht, wo es schwierig wird. Entscheidend sind die Maßnahmen der nächsten Jahre. Schwarz-Rot darf sich nicht wegducken, wenn es schwierig wird. Bei der Mobilitätswende deutet sich das Wegducken bereits an. Auch beim Ausbau der Erneuerbaren wird es Probleme geben. Die Windräder müssen auch irgendwo stehen, die die Koalition bauen will.

Krankt die Diskussion um den Klimaschutz daran, dass zwar immer neue Ziele gesteckt werden, aber der Weg dahin nicht aufgezeigt wird?

Dazu braucht es eben konkrete Maßnahmen. Geld allein wird nicht reichen. Gesetze gehören dazu. Der Staat darf sich gerade bei der größten Herausforderung für die Zukunft nicht zurückziehen und sich auf Förderprogramme beschränken. Gesetze geben eine klare Orientierung vor und durch sie entstehen oft erst Innovationen, zum Beispiel in der Wirtschaft.

Umfragen zeigen, dass zwar die allermeisten Menschen mehr Klimaschutz wollen, aber dafür keine Einschränkungen für sich selbst hinnehmen wollen. Lässt sich dieser Widerspruch auflösen?

Das treibt mich tatsächlich um. Das hat sich beim Klimavolksentscheid in Berlin gezeigt, aber auch auf Bundesebene, wo ein absurder Widerstand gegen ein Gesetz organisiert wird, das lediglich vorsieht, dass künftig umweltfreundliche Heizungen eingebaut werden sollen. Das rechnet sich doch für die Menschen! Es ist vernünftig, auf Heizungen mit erneuerbaren Energien umzusteigen. Außerdem gibt es zig Ausnahmen für soziale Härten und ältere Menschen. Ich habe den Eindruck, je größer der Veränderungsdruck durch den Klimawandel wird, desto mehr steigt die Angst vor Veränderungen. Der viel beschworene Zusammenhalt in der Stadt kann aber nur funktionieren, wenn man die Interessen der anderen mitberücksichtigt. Mir ist dabei wichtig, die Interessen unserer Kinder und Enkel mitzuberücksichtigen.

Ist das am Ende ein Kommunikationsproblem?

Ein Stück weit wird die Angst geschürt. Es gibt aber auch Menschen, die knapp bei Kasse sind und deren Angst real ist. Deshalb braucht es für gute Klimaschutzpolitik auch eine ernsthafte Sozialpolitik und bezahlbaren Wohnraum.

Aber was sagen Sie einem älteren Ehepaar von 75 Jahren, das in einer Eigentumswohnung oder einem Reihenhaus wohnt und sich sagt, für ihre Lebensdauer reicht die alte Heizung noch?

Für dieses Paar geht es nicht darum, ob sich das für sie noch rechnet, aber für ihre Kinder und Enkel. Wir müssen das Gemeinsame über die Generationen hinweg mehr in den Blick nehmen. Sonst bleibt das Versprechen des Zusammenhalts leer.

Welchen Beitrag können die Grünen leisten, damit die Debatte nicht so angstbeladen geführt wird?

Indem wir Menschen zusammenbringen und unsere Gemeinsamkeiten entdecken. Aber auch, indem wir klar machen, dass Klimaschutz allen zugutekommt. Der Klimawandel ist ja spürbar und gerade alte Menschen merken als erstes, dass es immer heißer wird. Der Koalitionsvertrag macht leider auch hier einen Rückschritt. Im Zeichen des schnelleren Bauens werden Maßnahmen rückabgewickelt, wie zum Beispiel grüne Dächer und Fassaden. Wenn wir aber die Fehler der 50er Jahre wiederholen und billig bauen, werden wir teuer heizen und kühlen müssen. Das Wohnen wird dann in den Hitzesommern entweder sehr teuer oder sehr heiß.

Sie werden voraussichtlich ab Mai als Oppositionsführerin im Abgeordnetenhaus sitzen. Welche Rolle wollen Sie dabei spielen?

Wir werden loben, wo es etwas zu loben gibt und uns freuen, wenn es echte Fortschritte gibt. Aber wir werden treiben, wo Schwarz-Rot nur Placebo-Lösungen hat und Herausforderungen nicht angegangen werden. Wir werden konkret bessere Lösungen entwickeln, so dass sich CDU und SPD wünschen, sie dürften bei uns mitklatschen.

Die neue Koalition macht viele Milliardenversprechen. Ist das aus Ihrer Sicht verfassungskonform umzusetzen?

Es macht mir große Sorgen und ich sehe nicht, wo das Geld verfassungskonform herkommen soll. Es gilt die Schuldenbremse. Wir hatten uns bei Rot-Grün-Rot vorgenommen, wieder einen ausgeglichenen Haushalt bis zum Ende der Legislatur vorzulegen. Ich finde es bezeichnend, dass im jetzigen Koalitionsvertrag dieses Ziel um Jahre nach hinten geschoben wird. Die Koalition will sich nicht einmal bemühen, dass die Ausgaben nicht weiter die Einnahmen übersteigen. Wenn ich mich daran erinnere, welche Schuldenberge Schwarz-Rot Berlin schon einmal hinterlassen hat, bekomme ich Bauchschmerzen.

SPD-Chef Raed Saleh sagt, mit der CDU war in Sachen Klimaschutz mehr möglich als mit den Grünen. Sind die Grünen zu kompliziert?

Milliardensummen in Koalitionsverträge zu schreiben, ist offenbar besser mit der CDU möglich. Mehr ist noch nicht passiert.

In dreieinhalb Jahren wird schon wieder gewählt. Wie wollen Sie es schaffen, dann mehr Berlinerinnen und Berliner von den Grünen zu überzeugen?

Schwarz-Rot wird es nicht gelingen, die Unzufriedenheit, die sie geschürt haben, wieder einzufangen, vor allem weil so viele uneinlösbare Versprechen in diesem Koalitionsvertrag stehen. Das wird sich rächen. Wir werden eine Opposition sein, die viel in der Stadt unterwegs ist und mit den Menschen ins Gespräch kommt, auch da, wo wir noch keine Mehrheiten haben. Wir sind bereit, auf unterschiedliche Lebenswirklichkeiten einzugehen und sie ernst zu nehmen.

Das wird dann mit einer Spitzenkandidatin Bettina Jarasch geschehen?

Das geschieht erst einmal mit Bettina Jarasch, der Oppositionsführerin.