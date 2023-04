Spremberger Maximilian Standke im deutschen Judo-WM-Aufgebot

Drei Brandenburger Judoka haben sich für das Aufgebot des Deutschen Judo-Bundes (DJB) für die WM vom 7.-14. Mai in Doha/Katar qualifiziert. Insgesamt sind 22 Athletinnen und Athleten in sieben Männer- und sechs Frauen-Einzelwettbewerben und vier (je 2 Frauen und Männer) für die Teamkonkurrenz benannt worden. In den Einzeln gehen Maximilian Standke (Spremberg/bis 60 kg) und Martin Setz (Potsdam/bis 66 kg) an den Start, im Mix-Team ist Erik Abramov (Potsdam) dabei.