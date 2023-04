Viel Kritik an verkehrspolitischen Plänen von CDU und SPD

Die Vereinbarungen von CDU und SPD zur Verkehrspolitik stoßen bei Fahrradaktivisten auf viel Kritik. „Der Koalitionsvertrag gefährdet die Verkehrswende in Berlin“, teilten der Allgemeine Fahrradclub (ADFC) Berlin und der Verein Changing Cities am Mittwoch mit. Beide befürchten, dass das Berliner Mobilitätsgesetz ausgehöhlt werden solle. Dieses fordert einen Vorrang des Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehrs. „Die SPD, die 2018 das Gesetz mit verabschiedet hat, vollzieht in der Verkehrspolitik eine Abkehr von der Mobilitätswende“, so die Organisationen.