Füchse Berlin vor schwerer Auswärtsaufgabe in Hannover

Berlin (dpa/bb). Die Füchse Berlin erwarten in der Handball-Bundesliga eine schwierige Auswärtshürde. Am Donnerstag treten die Berliner beim heimstarken Tabellensechsten TSV Hannover-Burgdorf an (19.05 Uhr/Sky). „Die letzten Jahre war es immer ein enges Ding, und wir haben uns phasenweise sehr schwergetan. Wir haben hoffentlich daraus gelernt“, sagte Trainer Jaron Siewert.

In den letzten Jahren waren es immer knappe Duelle mit den Niedersachsen. „Das wird wieder ein schweres Spiel, denn in den letzten zwei Jahren hatten wir da ein bisschen Probleme“, sagte deshalb Kreisläufer Mijajlo Marsenic. Letzte Saison gab es in Hannover einen mühsamen 25:22-Erfolg, im Jahr davor in letzter Sekunde ein 27:27-Remis. Die Füchse sind zudem alarmiert, denn erst vor drei Wochen verlor dort überraschend Meister Magdeburg.

Siewert warnt deshalb auch vor den Niedersachsen. „Sie spielen bis jetzt eine super Saison und haben bewiesen, dass sie extrem unangenehm sein können. Eine extrem taktisch gut eingestellte Mannschaft. Sie verteidigen extrem clever, aber auch körperlich“, sagte er. Zumindest hatten die Berliner lange acht Tage Zeit, sich vorzubereiten. „Es war einfach mal gut, ein paar Tage Abstand zu haben, die Akkus aufzuladen, den Kopf noch einmal frei zu kriegen und auf andere Gedanken zu kommen“, so der Füchse-Coach.

Zumal sich die Füchse im Titelkampf keinen Ausrutscher erlauben können. „Wenn wir diese Saison was gewinnen wollen, dann müssen wir dort zwei Punkte holen“, kündigte Marsenic an. Zehn Spiele stehen für die Füchse noch an. Und „jedes Spiel ist für uns ein Finale“, so der Serbe weiter. Allzu weit will Siewert aber noch nicht schauen. „Für mich zählt immer nur das nächste Spiel. Von daher gucken wir noch gar nicht auf die neun Spiele, die danach folgen“, sagte er.