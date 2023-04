Klimaaktivisten aktuell in Berlin: Letzte Genration blockiert wieder Straße

Berlin. Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Mittwochmorgen eine Straße im Westen Berlins in der Nähe der Stadtautobahn A100 blockiert. Laut einer Mitteilung forderten sie mit der Protestaktion die Einberufung eines Gesellschaftsrates, um Lösungen für die drohenden Folgen der Klimakatastrophe zu finden. Er solle verbindliche Schritte definieren, wie sich in Deutschland bis 2030 die Nutzung fossiler Rohstoffe beenden lasse. Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte, vier Personen hätten sich an der Fahrbahn an der Kreuzung Neue Kant-, Ecke Suarezstraße im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf festgeklebt. Der Einsatz der Polizei laufe noch.

Protest in #Berlin



Der Wunsch nach Teilhabe ist da. Hunderttausende in Berlin, mehr als jede Partei zur Wahl gewinnen konnte, sind besorgt wegen der #Klimakatastrophe, wie der Volksentscheid zeigte.



Das ist bundesweit ähnlich. Der geloste #Gesellschaftsrat ist sehr notwendig! pic.twitter.com/q95u0ezTat — Letzte Generation (@AufstandLastGen) April 5, 2023

Letzte Generation in Berlin: Weiterer Protest angekündigt

Die Klimaaktivisten kündigten zudem eine Protestaktion in Berlin an. Am 19. April würden sich Menschen aus ganz Deutschland nach Berlin begeben, "um dort friedlichen zivilen Widerstand gegen den zerstörerischen fossilen Kurs der Bundesregierung zu leisten und einen einen vollkommenen Stillstand auszulösen." Auf der Website der Gruppe kann man sich für die Aktion anmelden. Bislang werden dort etwas mehr als 600 Anmeldungen (Stand: 5. April, 10 Uhr) verzeichnet.