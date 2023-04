Pete Doherty in Berlin: Nie geradeaus, immer ins Herz

Pete Doherty im in Berlin bei einem Auftritt seiner Band The Libertines. (Archivbild)

Berlin. Zu jeder Konzertbesprechung des britischen Musikers Pete Doherty gehört es dazu, sich einleitend erst einmal kurz an seiner Vergangenheit abzuarbeiten. Bringen wir es also möglichst schnell hinter uns: Heroin, Kate Moss, abgehalfterte oder ganz abgeblasene Auftritte. Bei den Konzerten auf seiner jüngsten Solo-Tour zeigen sich die Journalisten, dann Vom Gegenteil empört: Fülliger und auch noch clean ist der feine Herr Rüpelrocker geworden. So so. Wo bleibt denn da der Rock n‘ Roll?



Na, mal sehen, ob sich das noch lohnt. Es lohnt sich, wie sich auch auf dem letzten Konzert seiner „The Battered Songbook Tour“ im Metropol in Berlin zeigt. Der britische Ausnahmekünstler spielt sich mit alter Leichtigkeit und neuer Nüchternheit durch seine eigene musikalische Geschichte. Ganz dem Titel der Tour folgend, hat er eine erstaunlich umfangreiche Liste an Klassikern, neuen Stücken, Demos und Geschichten rund um die Entstehung seiner Musik mitgebracht. Die vor allem zeigen: Musikalisch war und ist Doherty nie abzuschreiben. Neben den Indie-Krachern, die er mit den Libertines und Babyshambles in die Evergreen-Listen des Vereinigten Königreiches gebrüllt und genuschelt hat, waren und sind auch seine melancholischen Solostücke immer eines: bedeutsam.

Pete ist und wird nie der abgehalfterte Rock-Clown sein, den so viele seiner Kritiker gerne in ihm gesehen hätten, der altem Erfolg hinterherlaufen muss. Seine Songs berühren in jeder Phase seines Schaffens. Ob im alt gewohnten Selbstzerstörungsmodus oder wie jetzt in nüchterner Chronologie.

Hits wie „Time for Heroes“ oder „Down in Albion“ wechseln sich ab mit dem Wiederauferstehungshit des „neuen“ Pete Dohertys „Paradise is under your nose“, in dem es darum geht, dass all das Suchen nach tieferem Sinn, Bedeutsamkeit und Endorphin auf Knopfdruck in der Welt vergebene Mühe ist. Er hat lange gebraucht, um das einzusehen. Aber seine Reise bis dorthin hat den Soundtrack dieses Mannes und einer Generation erschaffen.

Doherty enttäuscht damit vor allem jenes neoliberale Menschenbild, wonach jeder für die Sünden seiner Jugend bezahlt, jeder Tag ohne Selbstpolitur in der Schlussrechnung fehlt und wer einmal den Pfad der Tugend verlässt, verliert. Petes Reise durch sein Songbook zeigt, dass Leben ist ein ewiges Suchen und Scheitern. Es gibt falsche Wege und gerade Wege, die das Ziel aus den Augen verlieren und dabei trotzdem keine verlorenen Existenzen produzieren.

Es ist gut, Pete so gesund und lebensbejahend zu sehen, vor allem aber tut es gut, dass seine Musik und die Poesie darin ohnehin ewig leben werden.