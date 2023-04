Unternehmerverbände wollen Runden Tisch zu Raffinerie PCK

Ostdeutsche Unternehmerverbände dringen auf einen Runden Tisch zur Zukunft der Ölraffinerie PCK in Schwedt. Dazu haben sie sich mit einem Schreiben an die Bundesregierung, darunter Kanzler Olaf Scholz (SPD), und an andere Politiker gewandt, wie der Sprecher der Unternehmervereinigung Uckermark, Volker Herrmann, am Dienstag mitteilte. Der Brief sei am vergangenen Freitag verschickt worden. Vor zwei Wochen hatte es bereits einen Vorstoß gegeben mit der Forderung nach einem zeitnahen Treffen mit dem Bund und den Landesregierungen von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.