Geschichte lernen mal anders: Roboter-Rallye durchs Museum

Auf einer Roboter-Rallye können Kinder künftig spielerisch das Museum für Kommunikation in Berlin erkunden. Mädchen und Jungen zwischen acht und zwölf Jahren haben dabei die Möglichkeit, in Teamarbeit auf einer Schnitzeljagd durch das Museum zu wandern, teilte das Museum am Dienstag mit. Mit Hilfe von Augmented Reality (AR) müssen sie Buchstaben finden und bekommen gleichzeitig ein Stück Geschichte vereinfacht vermittelt.