119 Millionen Euro für Ganztag-Angebot in Schulen

Für den Ausbau des Ganztags-Angebots an Brandenburger Schulen stehen in den kommenden Jahren rund 119 Millionen Euro vom Bund um vom Land zur Verfügung. Das Kabinett habe einer entsprechenden Vereinbarung mit dem Bund zugestimmt, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Damit stehen dem Land gut 83 Millionen Euro aus dem Investitionsprogramms des Bundes zur Verfügung, hinzu kommen Eigenanteile vom Land, den Kommunen und freien Trägern in Höhe von 30 Prozent. Hintergrund ist der ab August 2026 wachsende Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung.