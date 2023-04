Teltow-Fläming Mann ins Gleisbett gestoßen - in letzter Sekunde gerettet

Ein 36-Jähriger ist bei einer Auseinandersetung auf dem Bahnhof in Jüterbog (Teltow-Fläming) auf ein Gleis gestoßen und in letzter Sekunde von zwei Angreifern vor einem herannahenden ICE gerettet worden. Der Zug kam mit einer Gefahrenbremsung etwa 50 Meter hinter den Personen zum Stehen. Der Mann musste wegen seiner Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.