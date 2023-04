Autofahrer fährt auf A13 auf Lkw auf und stirbt

Auf der Autobahn 13 ist am Montag ein Autofahrer auf einen Laster aufgefahren und tödlich verletzt worden. Der Unfall passierte nach Informationen des Lagedienstes in Richtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Baruth (Teltow-Fläming) und Teupitz (Dahme-Spreewald). Der bislang noch nicht identifizierte Autofahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Nach dem Unfall am Mittag war die Autobahn in Fahrtrichtung Dresden für Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Ursache dauerten laut Polizei an. Zur Rekonstruktion wurde ein Gutachter hinzugezogen.

