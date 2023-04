Fischer vor Eintracht-Spiel: „Müssen einiges besser machen“

Union Berlins Trainer Urs Fischer sieht bei seiner Mannschaft vor dem Pokal-Duell mit Eintracht Frankfurt deutlichen Steigerungsbedarf im Vergleich zum Bundesligaspiel beider Teams vor gut zwei Wochen. „Wir müssen einiges besser machen als im letzten Aufeinandertreffen“, sagte der Schweizer am Montag vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale bei der Eintracht am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF und Sky). Sein Team habe beim 2:0 gegen die Hessen im Stadion An der Alten Försterei am 19. März Mühe gehabt und „viel Glück gebraucht“.