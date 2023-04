Staatsoper feiert österliche Festtage mit Wagners „Ring“

Berlin. Der „Ring“ für Daniel Barenboim muss weiter ohne den früheren Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden auskommen. Der Zyklus von Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ mit „Rheingold“ (4.4.), „Walküre“ (5.4.), „Siegfried“ (8.4.) und „Götterdämmerung“ (10.4.) markiert einen der Höhepunkte der Festtage 2023 bis zum Ostermontag.

Die bis in kleinste Details durchdachte und entsprechend überzeugende „Ring“-Inszenierung des russischen Regisseurs Dmitri Tcherniakov war als Geburtstagsgeschenk für den 80-jährigen Barenboim gedacht. Krankheitsbedingt musste er das Dirigat der ersten drei Zyklen des 16-stündigen Wagner-Werks und schließlich auch den Posten als Generalmusikdirektor abgeben. Zweimal sprang Christian Thielemann ein, nun übernimmt Thomas Guggeis, von der kommenden Saison an Generalmusikdirektor an der Oper in Frankfurt/Main, zum zweiten Mal die musikalische Leitung im „Ring“.

Teil der Festtage ist auch Beethovens „Missa solemnis“ in der Philharmonie (7.4.), für die Jérémie Rhorer erstmals am Pult der Staatskapelle Berlin steht.