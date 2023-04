Kulturpolitik CDU und SPD wollen Kulturförderung in Berlin sichern

Die möglichen Koalitionspartner CDU und SPD wollen die Kulturförderung in Berlin krisenfest machen. „Kunst, Kultur und Kreativität sind tragende Säulen der Hauptstadt und gehören zu Berlins Selbstverständnis“, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Entwurf des Koalitionsvertrags.