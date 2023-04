CL-Härtetest für Spandauer Wasserballer gegen Marseille

Für die Wasserballer von Spandau 04 geht es in der Champions-League-Hauptrunde in die entscheidende Phase. Am Dienstag (Schwimmhalle Schöneberg, 19.30 Uhr) empfangen die Spandauer am 11. von 14 Spieltagen den französischen Meister CN Marseille. Je vier Teilnehmertickets der beiden Achter-Gruppen werden für das Final Eight des Königswettbewerbs Anfang Juli in Belgrad vergeben. Spandau 04 ist mit acht Punkten auf dem Konto (2 Siege - 2 Remis - 6 Niederlagen) Fünfter der Gruppe B und sechs Zähler vom Vierten Jug Dubrovnik (Kroatien) auf dem letzten Kandidatenplatz für die Endrunde entfernt.