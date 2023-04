Berliner Amt schlägt Alarm: Pflegenotstand droht zu eskalieren

Berlin. Dringend benötigtes Pflege- und anderes medizinisches Personal kommt in Berlins Krankenhäusern und Pflegeheimen nicht zum Einsatz, weil die Behörden nicht angemessen funktionieren. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) schafft es wegen Personalmangels nicht, ausländische Abschlüsse schnell anzuerkennen und neue Pflegeschulen zuzulassen.

Absehbar wird es auch schon in diesem Jahr einen Engpass bei der Abnahme von Abschlussprüfungen von Hunderten ausgelernter Pflegefachkräfte, Pflegeassistenten und Therapeuten geben. Die wären dann zwar qualifiziert, dürften aber nicht in ihrem erlernten Beruf arbeiten.

Der neue Lageso-Präsident Straßmeir hat die Koalitionäre auf die Notlage hingewiesen

Diese Warnung hat der neue Präsident des Lageso Alexander Straßmeir an die zuständige Arbeitsgruppe der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD übermittelt. In einem Brief an die scheidenden Führungskräfte seiner übergeordneten Senatsressorts für Gesundheit und für Soziales mahnt der Beamte dringend zusätzliche Stellen an. Oder die Politik müsse ihm sagen, welche der vielen Aufgaben des Lageso er stattdessen liegen lassen soll, um die Engpässe in den für die Gesundheitsberufe zuständigen Referaten zu stopfen.

„Wir haben dringenden Personalbedarf in diesen Bereichen, den wir für die Haushaltsberatungen auch angemeldet haben“, bestätigte Straßmeir auf Anfrage der Morgenpost. Der Spitzenbeamte und frühere CDU-Staatssekretär war Anfang des Jahres vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) an die Spitze des Lageso gewechselt.

Mehr Ausländer wollen ihre Abschlüsse anerkennen lassen, das Lageso kommt nicht nach

Das Amt mit seinen fast 1000 Beschäftigten ist neben den Gesundheitsberufen für so verschiedenen Dinge wie den Infektionsschutz, die Heimaufsicht, die Entschädigung von Verbrechensopfern und neuerdings auch den Härtefallfonds für Energieschuldner zuständig. Die Unterbringung von Flüchtlingen, mit der das Lageso 2015/16 zum Sinnbild des Verwaltungsversagens geworden war, ist inzwischen an das LAF ausgelagert.

Bei der Prüfung ausländischer Abschlüsse kommt das Lageso der steigenden Zahlen nicht hinterher. im Vergangenen Jahr haben 2500 ausländische Staatsbürger aus 100 Staaten beantragt, ihre Diplome, Zeugnisse oder Prüfungsleistungen in Deutschland anerkennen zu lassen, das waren 45 Prozent mehr als im Corona-Jahr 2021, wie aus dem Jahresbericht des Lageso zu diesem Thema hervorgeht. 40 Prozent davon sind Ärzte, 30 Prozent Pflegekräfte, der Rest verteilt sich auf 27 weitere Berufe. 85 Prozent kommen aus Nicht-EU-Staaten, wo das Prozedere anders als für in der Europäischen Union ausgebildete Fachkräfte wenig standardisiert ist.

Gesundheitssenatorin Gote: Die Anforderungen für die Zulassung sind zu hoch

Der gestiegene Arbeitsanfall muss mit 16 Vollzeitstellen erledigt werden, 28 wären laut Lageso notwendig, um hinterher zu kommen. So sind die Wartezeiten nach einer leichten Beschleunigung in den Vorjahren wieder auf vier bis elf Monate gestiegen. Ohne Verstärkung könnte es in diesem Jahr bis zu 13 Monate bis zu einer Entscheidung dauern. 4722 Antragsteller warteten Ende 2022 auf einen Bescheid des Lageso, das waren 888 mehr als ein Jahr zuvor. 2023 wird ein weitere Anstieg der Anträge auf 2900 erwartet.

Die scheidende Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) kennt den Personalmangel im Lageso. Sie fordert aber eine bundesweite Lösung: „Die Anforderungen an ausländische Ausbildungen ist viel zu hoch“, sagte die Senatorin der Morgenpost. Man dürfe hierzulande nicht länger das Misstrauen haben, dass die Leute woanders schlechter ausgebildet würden als in Deutschland. „Die Zugangshürden müssen runter“, forderte Gote.

25 Pflegeschulen sind in Berlin noch nicht zugelassen, weil dafür Personal fehlt

Aber der Personalmangel in der Zulassungsbehörde bremst auch den Ausbau der Pflegeausbildung in Berlin. Die vielen Appelle haben gefruchtet, es interessieren sich viel mehr junge Menschen für Gesundheitsberufe. 2021 gab es in der Stadt noch 96 Schulen mit 8400 genehmigten Ausbildungsplätzen in 24 Gesundheitsberufen, 4700 davon in der Pflege. Ein Jahr später sind es laut Lageso schon 115 Schulen mit 27 Berufen und 10.500 Ausbildungsplätzen, davon 6500 in der Pflege.

Allerdings ist das Personal für diese Aufgaben im Lageso nicht entsprechend mit gewachsen. Deshalb hätten 25 Schulen noch keine offizielle Anerkennung oder sie seien nur sehr oberflächlich geprüft worden, heißt es aus der Behörde. Werde nicht zusätzliches Personal bereit gestellt, könnten mehr als 3000 Pflegekräfte, Assistenten und Therapeuten 2023 ihre Ausbildung nicht beginnen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband bestätigte auf Nachfrage, dass Träger zwar junge Leute für den Beruf des Pflegeassistenten gewonnen hätten, aber keine Schule fänden, um die anderthalbjährige Lehrzeit zu absolvieren.

Im Herbst droht der Gau: Nur wenige Absolventen können geprüft werden

Die Lage könnte sich im Herbst zuspitzen, wenn die ausgebildeten Gesundheitsprofis ihre Prüfungen ablegen wollen. Es droht ein Engpass, der dazu führt, dass die Examen nicht zustande kommen. Noch haben die Pflegeschulen etwa des größten Berliner Ausbilders Vivantes nach Angaben eines Sprechers davon zwar noch nichts gemerkt. Aber 2023 könnte es dazu kommen.

Denn jede Schule braucht für jeden Beruf Prüfungsausschüsse, die Klausuren müssen genehmigt werden, Einigung über die Notengebung erzielt werden. Dafür stünden derzeit 40 Honorarkräfte, meist pensionierte Lehrer, zur Verfügung. Künftig würden wegen der gestiegenen Zahl an Prüflingen und der anspruchsvolleren Prüfungsordnungen bis zu 100 solcher Honorarkräfte benötigt, die es aber nicht gebe und die wegen fehlender Mitarbeiter im Lageso auch nur schwer gewonnen werden können. In der Konsequenz könnten von rund 3000 erwarteten Prüflingen nur 330 an an einer Prüfung teilnehmen, warnt das Lageso.

In der Koalitionsrunde von CDU und SPD sind die Politiker aufgeschreckt durch diese Warnungen. Wie es aus den Kreisen des erwarteten Bündnisses hieß, habe man beschlossen, das Lageso zu stärken.