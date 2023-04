Neue US-Führung: Studio Babelsberg bleibt zuversichtlich

Das Studio Babelsberg sieht trotz des Verlusts der Eigenständigkeit neue Chancen für das Geschäft mit Streaming und Fernsehen. „Wir freuen uns auf dieses nächste Kapitel, in dem wir unsere Beziehungen zu lokalen deutschen Produktionen ausbauen und weiterhin ein führender internationaler Standort für Kreative in der TV- und Filmindustrie bleiben werden“, sagte der Co-Vorsitzende Andy Weltman am Samstagabend.