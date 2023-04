Playoff-Relegation: Siege für Potsdam und Neukölln

Die Wasserballer des OSC Potsdam und der SG Neukölln haben am Samstag in der Playoff-Relegation der Bundesliga im Modus „Best of three“ klare Siege gefeiert. Die Relegation entscheidet auch über die Zugehörigkeit der beiden Teams zur A- oder B-Gruppe der Top-Spielklasse.

Neukölln schaffte nach der 7:8-Niederlage bei Bayer Uerdingen nun am Samstag mit einem klaren 16:9 (5:3, 3:0, 4:2, 4:4)-Heimsieg in der Schwimmhalle Schöneberg den Ausgleich und kann die Serie am Sonntag an gleicher Stätte endgültig für sich drehen.

Der OSC Potsdam setzte sich nach dem 7:3-Auswärtssieg mit dem 18:12 (2:3, 4:2, 6:0, 6:7) zu Hause gegen den Duisburger SV 1898 in der Serie durch und wird im Ergebnis der Relegation als A-Gruppen-Siebenter im Meisterschafts-Playoff-Viertelfinale gegen den ASC Duisburg antreten.