„Bild“: Trainer Labbadia beim VfB Stuttgart vor dem Aus

Bruno Labbadia steht nach dem 0:3 am Samstag bei Union Berlin einem Medienbericht zufolge vor dem Aus als Trainer des VfB Stuttgart. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung werde sich der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga höchstwahrscheinlich von Labbadia trennen. Als Nachfolger werde Markus Gisdol, der früher als Jugendcoach beim VfB angestellt war, gehandelt.

Der 57 Jahre alte Labbadia hatte den VfB erst am 5. Dezember des vergangenen Jahres übernommen, die Trendwende konnte er bislang aber nicht einleiten. In elf Bundesligaspielen unter seiner Regie gab es nur einen Sieg. Für den früheren Stürmer ist es die zweite Amtszeit in Stuttgart, schon zwischen 2010 und 2013 hatte er dort als Trainer gearbeitet.

