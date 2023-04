Berlin braucht Büros und Wohnungen

Berlin. Der Bau von Bürohäusern in Berlin boomt. Aktuell sind 134 Gebäude mit insgesamt 1,5 Millionen Quadratmeter Bürofläche im Bau. Laut einer Studie des Immobiliendienstleisters Colliers International gibt es derzeit 30 Anfragen von Mietinteressenten, die jeweils 5000 Quadratmeter oder mehr suchen. Insbesondere die Nachfrage nach umweltgerechten Büroflächen sei größer als Angebot, ab 2025 könne sogar eine Angebotslücke entstehen, wenn nicht schneller gebaut würde.

Das ist grundsätzlich natürlich ein gutes Zeichen für die Hauptstadt. Firmen interessieren sich für einen Sitz in Berlin, sie wollen expandieren, die Wirtschaft wächst. Das kann Berlin gut gebrauchen. Dennoch sollten bei aller Euphorie die gesellschaftlichen Entwicklungen nicht außer acht gelassen werden. Seit der Corona-Pandemie geht der Trend zum Arbeiten im Homeoffice. Immer mehr Arbeitnehmer fordern einen Arbeitsplatz, der nicht mehr an einen Ort gebunden ist.

Auffällig ist, dass der Trend beim Wohnungsbau gegenläufig ist, dabei ist die Not hier groß. Nach Angaben des Statistischen Landesamts ist die Zahl der genehmigten Wohnungen das sechste Jahr in Folge gesunken, es wurden im vergangenen Jahr nur 15.186 Wohnungen in Neubauten genehmigt und damit 10,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Politik muss beides im Auge behalten. Denn Berlin braucht klimagerechte Büroflächen und bezahlbaren Wohnraum.