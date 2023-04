Union ohne Stammkeeper: VfB Stuttgart mit fünf Wechseln

Der 1. FC Union Berlin kann auch im Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart auf Torjäger Sheraldo Becker zählen. Der 28 Jahre alte Niederländer steht in der Startaufstellung der Eisernen im Stadion An der Alten Försterei. Trainer Urs Fischer hatte zwei Tage zuvor berichtet, dass Becker krank, er aber zuversichtlich sei. Nicht im Kader steht hingegen der angeschlagene Paul Seguin.