Verkaufsoffener Sonntag in Berlin am 2. April: Diese Läden öffnen

Einige wenige Geschäfte öffnen an diesem Sonntag, 2. April, in Berlin. In diesen Centern und Läden können Sie shoppen.

Shopping in Berlin Verkaufsoffener Sonntag in Berlin? Diese Läden öffnen

Berlin. In Berlin öffnen an diesem Sonntag, 2. April, einige wenige Geschäfte. Es handelt sich also nicht um einen berlin-weiten verkaufsoffenen Sonntag, bei dem die allermeisten großen Malls und Einkaufscenter geöffnet haben. Aber für das ganz gezielte Shopping-Erlebnis lohnt es sich dennoch, einen genauen Blick auf die teilnehmenden Geschäfte zu werfen. Außerdem: Unter bestimmten Voraussetzungen öffnen in Berlin auch einige Supermärkte, Bio-Märkte und Discounter ihre Pforten. Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen, welche Geschäfte am 2. April für Verbraucherinnen und Verbraucher geöffnet haben.

Verkaufsoffener Sonntag am 2. April – der Überblick

Datum: 2. April 2023

2. April 2023 Öffnungszeiten teilnehmender Geschäfte: in der Regel 13 bis 18 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag in Berlin am 2. April 2023: Diese Geschäfte und Malls haben geöffnet

Auch die Ikea-Filialen in Berlin - wie hier in Lichtenberg - nehman an dem verkaufsoffenen Sonntag am 29. Januar teil.

Foto: picture alliance / Schoening

Laut den Unternehmens-Websites nehmen unter anderem diese Läden, Shops und Malls am verkaufsoffenen Sonntag in Berlin teil. Unsere Zusammenstellung, der sie die Öffnungszeiten und Adressen der teilnehmenden Geschäfte entnehmen können, zeigt eine Auswahl und ist unverbindlich.

Hallen am Borsigturm (13-18 Uhr), Am Borsigturm 2, 13507 Berlin-Tegel

(13-18 Uhr), Am Borsigturm 2, 13507 Berlin-Tegel Eastgate Berlin (13-18 Uhr), Marzahner Promenade 1A, 12679 Berlin-Marzahn

(13-18 Uhr), Marzahner Promenade 1A, 12679 Berlin-Marzahn Ikea in Lichtenberg (13-18 Uhr), Landsberger Allee 364, 10365 Berlin-Lichtenberg

in Lichtenberg (13-18 Uhr), Landsberger Allee 364, 10365 Berlin-Lichtenberg Ikea in Tempelhof (13-18 Uhr), Sachsendamm 47, 10829 Berlin-Tempelhof

In Berlin darf der Senat jedes Jahr bis zu acht Termine für Sonntagsöffnungen festlegen. Voraussetzungen für den Sonderverkauf sind stattfindende Events in der deutschen Hauptstadt. Alle Termine der verkaufsoffenen Sonntage 2023 in Berlin finden Sie hier. Der nächste verkaufsoffene Sonntag ist am 3. September 2023 zur Internationalen Funkausstellung geplant. Lesen Sie auch: Öffnungszeiten in Berlin – So kann man in Berlin einkaufen

Öffnungszeiten am 2. April in Berlin: Diese Supermärkte haben geöffnet

Die aufgeführten Öffnungszeiten beziehen sich auf Angaben der Websites der Supermarkt-Ketten. Im Einzelfall können die Zeiten am 2. April aber davon abweichen. Bitte informieren Sie sich gezielt vor dem Besuch der Verkaufsstellen.

Rewe-Supermarkt im Ostbahnhof

Am Ostbahnhof 9

10243 Berlin-Friedrichshain

Öffnungszeit: 6 bis 0 Uhr

Am Ostbahnhof 9 10243 Berlin-Friedrichshain Öffnungszeit: 6 bis 0 Uhr Penny-Discounter im Ostbahnhof

Am Ostbahnhof 9

10243 Berlin-Friedrichshain

Öffnungszeit: 7 bis 23 Uhr

Am Ostbahnhof 9 10243 Berlin-Friedrichshain Öffnungszeit: 7 bis 23 Uhr Rewe-Supermarkt im Hauptbahnhof

Europaplatz 1

10557 Berlin- Mitte

Öffnungszeit: 8 bis 22 Uhr

Europaplatz 1 10557 Berlin- Mitte Öffnungszeit: 8 bis 22 Uhr Edeka-Supermarkt an der Friedrichstraße

Friedrichstr. 142

10117 Berlin-Mitte

Öffnungszeit: 6 bis 22 Uhr

Friedrichstr. 142 10117 Berlin-Mitte Öffnungszeit: 6 bis 22 Uhr Denn's Biomarkt am Bahnhof Gesundbrunnen

Hanne-Sobek-Platz

13357 Berlin-Gesundbrunnen

Öffnungszeit: 8 bis 22 Uhr

Hanne-Sobek-Platz 13357 Berlin-Gesundbrunnen Öffnungszeit: 8 bis 22 Uhr Denn's Biomarkt am Ostkreuz

Sonntagstraße 37

10245 Berlin-Friedrichshain

Öffnungszeit: 7 bis 22 Uhr

Sonntagstraße 37 10245 Berlin-Friedrichshain Öffnungszeit: 7 bis 22 Uhr Edeka im Bahnhof Lichtenberg

Weitlingstra0e 22

10317 Berlin-Lichtenberg

Öffnungszeit: 8 bis 22 Uhr

Weitlingstra0e 22 10317 Berlin-Lichtenberg Öffnungszeit: 8 bis 22 Uhr Rewe am Flughafen BER

Bahnhof T1/T2, Ebene U1, Ebene U1

Öffnungszeit: 5 bis 0 Uhr

Bahnhof T1/T2, Ebene U1, Ebene U1 Öffnungszeit: 5 bis 0 Uhr Hit-Ulrich am Bahnhof Zoo

Kantstraße 7

10623 Berlin-Charlottenburg

Öffnungszeit: 9 bis 22 Uhr

Kantstraße 7 10623 Berlin-Charlottenburg Öffnungszeit: 9 bis 22 Uhr Spar Express im Bahnhof Zoo

Ausgang Hardenbergplatz

Öffnungszeit: 8 bis 0 Uhr

Ausgang Hardenbergplatz Öffnungszeit: 8 bis 0 Uhr Rewe to Go am Bahnhof Warschauer Straße

Warschauer Str. 8

10243 Berlin-Friedrichshain

Öffnungszeit: rund um die Uhr geöffnet

Warschauer Str. 8 10243 Berlin-Friedrichshain Öffnungszeit: rund um die Uhr geöffnet Edeka Bahnhof Südkreuz

Hildegard-Knef-Platz 1

10928 Berlin-Schöneberg

Öffnungszeit: 8 bis 22 Uhr



( bee )