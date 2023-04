Polizeieinsatz Bewaffneter Angriff auf Menschengruppe am Weißen See

Zwei Männer haben in Berlin-Weißensee eine Menschengruppe beschossen, geschlagen und verletzt. Die Unbekannten kamen am Freitagabend im Park am Weißen See auf die Gruppe zu, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die „B.Z“ (Online) hatte zuvor berichtet.