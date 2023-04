Kloster Neuzelle öffnet zwei Museen in neuem Glanz

Die zwei Museen des barocken Klosters Neuzelle in Brandenburg zeigen sich nach Umbau und Erweiterung in frischem Glanz. Mit einem Tag der offenen Tür feierte das Kloster am Samstag die Wiedereröffnung. Im Museum Himmlisches Theater präsentiert die Stiftung Stift Neuzelle nach eigenen Angaben zwei restaurierte Passionsdarstellungen mit den Szenen Gebet am Ölberg und Geißelung Jesu. Die Restaurierung der Szenen und Kulissen soll 2025 abgeschlossen sein.