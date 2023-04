Pauschale bislang für etwa 24.000 Studierende bewilligt

Für bislang 24.096 Studierende in Brandenburg ist die lang erwartete Energiepreispauschale bewilligt worden. Ein Großteil sei bereits ausgezahlt, teilte das Wissenschaftsministerium in Potsdam auf Anfrage mit. Seit Mitte März sind deutschlandweit die Anträge auf die Einmalzahlung von 200 Euro möglich. In Brandenburg haben bisher fast die Hälfte der Studierenden die Pauschale beantragt.