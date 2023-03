Prozesse Drogen per Lkw eingeschmuggelt: Fünf Männer vor Gericht

Nach einem internationalen Drogenschmuggel stehen fünf Männer vor dem Berliner Landgericht. Insgesamt 256 Kilogramm Marihuana sollen per Lastkraftwagen von Spanien nach Deutschland transportiert worden sein. Die illegalen Lieferungen sollen zu Lagerhallen im Berliner Umland gebracht worden sein. Einer der Angeklagten im Alter von 22 bis 51 Jahren hat zu Prozessbeginn am Freitag zugegeben, in einem Fall als Lkw-Fahrer für Hintermänner Drogen transportiert zu haben.