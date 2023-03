Saisonstart in den preußischen Schlössern und Gärten

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten lädt zum Saisonstart ein: Nach der Winterpause öffnet die Stiftung ab Samstag in Potsdam die Schlossküche und die Neuen Kammern von Sanssouci sowie die Historische Mühle und in Berlin das Mausoleum Charlottenburg. Der Pomonatempel auf dem Pfingstberg könne ab 8. April wieder an den Wochenenden besichtigt werden, teilte die Stiftung am Freitag mit.

Potsdam (dpa/bb). Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten lädt zum Saisonstart ein: Nach der Winterpause öffnet die Stiftung ab Samstag in Potsdam die Schlossküche und die Neuen Kammern von Sanssouci sowie die Historische Mühle und in Berlin das Mausoleum Charlottenburg. Der Pomonatempel auf dem Pfingstberg könne ab 8. April wieder an den Wochenenden besichtigt werden, teilte die Stiftung am Freitag mit.

Ab 1. Mai sind Besucher dann wieder in der Bildergalerie und im Chinesischen Haus von Sanssouci, in Schloss Charlottenhof, im Flatowturm im Schlosspark Babelsberg und im Dampfmaschinenhaus an der Neustädter Havelbucht willkommen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.