Bundesliga Rani Khedira deutet Verbleib bei Union an

Mittelfeldspieler Rani Khedira hat einen Verbleib beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin angedeutet. „Der Verein und ich haben eine immens hohe Wertschätzung füreinander“, sagte der 29-Jährige im Gespräch mit „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ (Samstag). „Jeder weiß, was er am anderen hat, daher schließe ich nicht aus, dass ich auch in der kommenden Saison noch hier spielen könnte. Es gab auf jeden Fall schon sehr gute Gespräche“.